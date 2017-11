Unterwegs in Namibia

Am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr zeigt der Globetrotter Tony Mayer seinen Reisefilm über den Nordwesten Namibias noch einmal in der SVB-Gaststätte "Regnitzklause", Bughof 50, Bamberg-Bug. Nachdem die Nachfrage so groß gewesen sei, dass bei der ersten Vorführung viele Bamberger keinen Platz mehr in der "Regnitzklause" fanden, habe sich der Filmemacher bereit erklärt, sein Werk noch einmal zu präsentieren, berichten die Veranstalter. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Um Platzreservierungen unter Tel. 0951/51939660 oder 0160/7053912 wird gebeten. Der Eintritt ist frei. ch