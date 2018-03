Unterwegs im Sudetenland

"Das Sudetenland: West- und Nordböhmen" heißt ein Vortrag mit mit Edgar Krapp, zu dem die KEB, Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg, am Donnerstag, 1. März, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, einlädt. Die Reise führt die Zuhörer auf den Spuren deutscher Besiedlung u. a. in die Umgebung von Pilsen, ins Egertal mit Soos, Loket und Karlsbad, sowie ins Erzgebirge red