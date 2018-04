Unterwegs auf dem Coburger Rundweg

Am Sonntag, 8. April, findet eine Wanderung mit Karlheinz Schlund unter dem Motto "Rund um die Fränkische Krone" auf dem Coburger Rundwanderweg von

Callenberg über Ahorn nach Lützelbuch statt. Abfahrt ist um 8 Uhr am Raiffeisenparkplatz in Burgkunstadt. Weitere Infos unter den Telefonnummern 09572/754816 oder 09573/6142. red