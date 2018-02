Unterstützung von Siemens

Spenden in Höhe von 18 615 Euro überreichte Heinrich Kolem, President des Bereichs "Advanced Therapies" bei Siemens Healthineers, an die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen und den Hospizverein Forchheim.

In jedem Jahr werden beim Siemens Healthineers-Sommerfest am Standort Forchheim Spenden für den guten Zweck gesammelt. Mehr als 4000 Gäste spendeten in diesem Jahr insgesamt 18 615 Euro. Der Betrag kommt zwei Vereinen zu Gute:

Die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen veranstaltet mithilfe der Spende eine Jugendfreizeit für ehemalige Patienten und Patienten mit andauernder Erkrankung.



An Schulen

Der Hospizverein Forchheim nutzt die Unterstützung zur Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, die an Schulen im Einsatz sind.

