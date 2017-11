Unterstützung für den Kindergarten

Der St. Elisabethenverein Großwenkheim bekommt von der Stadt Münnerstadt Geld für eine Berufspraktikanten, die übernommen werden soll. Auch Geld für dringend notwendige Investitionen im Kindergarten stellt die Stadt zur Verfügung. Das Heizöl, das bestellt werden muss, wird die Kommune als Vorschuss auf den Defizitausgleich zahlen. So lautete der einstimmige Beschluss. Michael Kastl (CSU) übte Kritik an Stadtrat Klaus Schebler (Neue Wege), weil der den Eindruck erweckt habe, die Stadträte hätten sich nicht um den seit Mai vorliegenden Antrag gekümmert. Dabei sei das Thema mehrfach behandelt worden. Klaus Schebler verteidigte sein Vorgehen. Der Verein habe kein Verständnis mehr dafür gehabt, dass es so lange dauert.