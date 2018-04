Untersteinacher Christen feierten Auferstehung und Taufe

Nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern auch die Osternacht feierten die Christen in Untersteinach. Am Feuer draußen vor der St.-Oswald-Kirche las Pfarrer Wolfgang Oertel zu Beginn die Geschichte des Volkes Israel und der Kreuzigung, wie es in der Heilige Schrift steht. Seine Worte wurden über Mikrofone für die versammelte Gemeinde ins Gotteshaus übertragen.

An der Feuerschale entzündete der Seelsorger vor der Kirchentür die Osterkerze und trug sie mit den Worten "Der Herr ist das Licht" in das noch dunkle Gotteshaus. Das Licht wurde von den Präparanden an die in den Bankreihen aufgestellten Kerzen weitergegeben, der Raum erhellte sich langsam.

"Jesus ist gestorben und auferstanden. Das Licht von Ostern erstrahlt heute bei uns", rief der Geistliche laut in die Kirche und erhielt als Antwort: "Christ ist erstanden!"

Mit Blick auf den elfjährigen Täufling und jungen Fußballer Dario Apel, der in der Bankreihe wartete, erinnerte der Pfarrer an das Tor am 1. April 1998 - also genau vor 20 Jahren - in Madrid bei Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Es stehe nun 1:0 für den Sieg des Lebens über den Tod, sagte er.

Dann trat Dario Apel mit seinen beiden Patinnen Diana Kern und Martina Stark sowie Vater Michael an den Taufstein. Pfarrer Oertel taufte den Elfjährigen, der bereits in der Jungschar den christlichen Glauben kennengelernt hat. Zusammen wurden danach die gesamte Familie am Altar gesegnet. Die beiden Patinnen versprachen vor der Gemeinde, dass sie Mitverantwortung für das junge christliche Leben übernehmen werden.

Nach der Feier des Abendmals bekundeten alle auf dem Friedhof, dass der Weg zum Grab nicht das Ende ist. Mit Gebet und Gesang lobten die Gläubigen die Güte des Herrn.



Gemeinsames Frühstück

Im Schützenhaus in der Au trafen sich die Gemeindemitglieder dann zum gemeinsamen Osterfrühstück, zu dem sich auch die katholischen Christen einfanden.