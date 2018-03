Untersiemau nimmt sich mehr Zeit für die Bedenken der Bürger

Bürgern, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange konnten zur sechsten Änderung des Bebauungsplans Ortszentrum Untersiemau und zur dritten Änderung des Flächennutzungsplans Stellung nehmen. Der Gemeinderat sah sich diese bei seiner Sitzung am Donnerstag genauer an. Entscheidungen über die Einwände von Behörden und dergleichen sollen erst in der Aprilsitzung getroffen werden. Die SPD-Fraktion hatte dies beantragt und das Gremium hatte mit neun zu sechs Stimmen dafür votiert. Den Grund nannte Gerhard Lehrfeld: Man habe von den Bedenken erst kurzfristig erfahren und könne sich daher auf die Schnelle kein Bild machen und auch nicht festlegen.

Die Bedenken und Einwände der Bürger brachte Ingenieur Jürgen Kittner zur Kenntnis. Dabei ging es vor allem um die Anbindung des Pyramidenwegs an die Kreisstraße CO 12, die Aktualisierung des Lärmgutachtens und die Durchführung denkmalpflegerischer Voruntersuchungen. Zahlreiche Bedenken wurden gegen das große Gebäude des Betreuten Wohnens und der Tagespflege geäußert. Der Komplex würde gegenüber den Einfamilienhäusern wie eine überdimensionale Wand wirken, waren Anwohner der Meinung. Ob der Standort für die Senioren-Wohnanlage überhaupt der richtige sei, fragten sich einige Bürger. Weitere Fragen betrafen Lärmschutz und Lichtbelästigungen, Förderung von Grünflächen, Verkehrsberuhigung, Parkplatzsituationen, erhöhtes Verkehrsaufkommen und Wertverlust der bestehenden Immobilien.

Die Räte folgten der Empfehlung des Ausschusses für Infrastruktur, Bauen und Umwelt und stimmten der vorgeschlagenen Umgestaltung des Dorfplatzes Haarth zu. Dafür fallen 50 000 Euro an Kosten an. Zwei Punkte kommen jedoch neu hinzu. Wegen der Entsorgungsleitungen kann der Punkt der Baumpflanzung noch nicht festgelegt werden. In der Planung war bisher der benötigte Schacht für die Steuerung des Brunnens mit acht bis zehn Düsen sowie eine Wasser-Entnahmestelle noch nicht eingezeichnet. Dies wurde jetzt nachgeholt.

Die Vergabe der Teilsanierung des Mischwasserkanals in der Hirtengasse in Scherneck sei dringend notwendig und müsse durchgeführt werden. Mit Kosten in Höhe von 161 000 Euro werden die Arbeiten an eine Rödentaler Firma vergeben. Die Teilsanierung des Mischwasserkanals auf einer Länge von 95 Metern mit sieben neuen Hausanschlüssen, inklusive Straßenwiederherstellung, soll noch in diesem Jahr durchgeführt werden.

Darüber hinaus sollte die weitere Sanierung der restlichen Strecke von 105 Metern in Erwägung gezogen werden, um die komplette Maßnahme abzuschließen. ka