Untersiemau gewinnt enges Derby in Scherneck

Auch wenn die Meisterschaftsfrage in der 2. Bezirksliga West der Herren mit dem Titelträger TTC Wohlbach II schon länger entschieden ist, kämpfen die Mannschaften dahinter noch um bessere Platzierungen. Der TSV Untersiemau II setzte sich beim TSV Scherneck durch, Unterlauter gewann souverän in Heroldsbach.



Herren, 2. Bezirksliga West

SpVgg Heroldsbach/Thurn - TSV Unterlauter 4:9

Die Unterlauterer Herren entschieden das vorletzte Spiel der Saison deutlich für sich. Bei den Gästen ragte Florian Ott heraus. Er punktete dreimal und gab keinen Satz ab.

Ergebnisse: Jürgen Bögelein/Prade - Keller/Haake 3:1, Patz/Edmund Gösswein Probst/Ott 0:3, Liemann/Reinfried Gösswein - Meyer/Kleiner 1:3, Jürgen Bögelein - Ott 0:3, Prade - Probst 3:1, Thomas Bögelein - Meyer 0:3 kampflos, Patz - Keller 3:2, Liemann - Kleiner 2:3, Reinfried Gösswein - Haake 1:3, Jürgen Bögelein - Probst 3:1, Prade - Ott 0:3, Thomas Bögelein - Keller 0:3 kampflos, Patz - Meyer 2:3. kess



TSV Scherneck -

TSV Untersiemau II 6:9

Beim brisanten Lokalderby gerieten die favorisierten Gäste niemals in Rückstand. Den viel umjubelten Siegpunkt erzielte Thomas Bürger. Bei Scherneck überzeugte Holger Ehrlich, der im Doppel und in seinen beiden Einzelspielen nicht zu bezwingen war.

Ergebnisse: Zapf/Dennstädt - Kobinski/Markert 0:3, Klein/Ehrlich - Beygang/Ehrlicher 3.1, Kalb/Haasse - Funk/Bürger 1:3, Klein - Markert 3:0, Zapf - Kobinski 1:3, Ehrlich - Ehrlicher 3:1, Kalb - Beygang 0:3, Dennstädt - Bürger 0:3, Haasse - Funk 3:0, Klein - Kobinski 1:3, Zapf - Markert 2:3, Ehrlich - Beygang 3:1, Kalb - Ehrlicher 2:3 (8:11,8:11,11:7,11:8,10:12), Dennstädt - Funk 3:2, Haasse - Bürger 1:3. kess



Herren, 3. Bezirksliga

SV Meilschnitz -

TSV Bad Rodach 6:9

Durch den Erfolg in Meilschnitz entledigten sich die Bad Rodacher Herren aller Abstiegssorgen und stehen jetzt auf dem vierten Platz.

Ergebnisse: Maaser/Schmehle - Schirm/Hulak 2:3, Wolf/Schiller - Todt/Moser 1:3, Müller/Grosch - Weigandt/Kastner 1:3, Wolf - Schirm 3:0, Maaser - Todt 3:2, Schiller - Weigandt 3:1, Schmehle - Moser 1:3, Müller - Hulak 3:1, Grosch - Kastner 2:3, Wolf - Todt 1:3, Maaser - Schirm 2:3, Schiller - Moser 0:3, Schmehle - Weigandt 3:1, Müller - Kastner 3:0, Grosch - Hulak 0:3. sky



Damen, Oberfrankenliga

TSV Untersiemau -

ATS Kulmbach II 7:7

Mit einer kämpferisch starken Leistung verdiente sich der TSV eine Punkteteilung. Mit zwei Siegen in den beiden restlichen Begegnungen kann Untersiemau noch das rettende Ufer erreichen. Beim Gastgeber ragte Nicole Habermann mit drei Siegen heraus.

Ergebnisse: Dümmler/Roth - Singer/Müller 2:3, Habermann/Gläser - Schmidt/Bohl 3:2, Dümmler - Müller 3:2, Roth - Singer 0:3, Habermann - Bohl 3:2, Gläser - Schmidt 2:3, Dümmler - Singer 0:3, Roth - Müller 1:3, Habermann - Schmidt 3:1, Gläser - Bohl 3:0, Habermann - Singer 0:3, Dümmler - Schmidt 3:1, Roth - Bohl 3:2. kess



Damen, 3. Bezirksliga

TTC/FW Gestungshausen - TTC Tiefenlauter V 6:8

Durch den knappen Auswärtserfolg sicherten die Tiefenlauterinnen den Platz in der oberen Tabellenhälfte ab.

Ergebnisse: Spichal/Mäder - Dressel/Schubert 3:2, Derks/Dedlow - Mesch/Ros 1:3, Spichal - Mesch 3:1, Mäder - Dressel 0:3, Derks - ros 3:0, Dedlow - Schubert 1:3, Spichal - Dressel 3:1, Mäder - Mesch 0:3, Derks - Schubert 0:3, Dedlow - Ros 0:3, Derks - Dressel 1:3, Spichal - Schubert 3:2, Mäder - Ros 3:1, Dedlow - Mesch 1:3. kess



TSV Bad Rodach -

TSV Neuensorg 8:0

Mit dem deutlichen Sieg gegen Neuensorg sind die Damen aus der Thermalbadstadt der Meisterschaft einen weiteren Schritt nähergekommen.

Ergebnisse: Schirm/Schmidt - Carl/Güntner 3:1, Angela Kausch/Baumgärtner - Köstner/Wittmann 3:0, Schirm - Güntner 3:1, Schmidt - Carl 3:0, Angela Kausch - Wittmann 3:0, Baumgärtner - Köstner 3:1, Schirm - Carl 3:0, Schmidt - Güntner 3:1. sky