Unterpreppacher bezwingen den Nachbarn aus Hafenpreppach mit 4:2

Die SpVgg Wüstenahorn hat mit zwei Siegen am Osterwochenende kräftig Kurs auf die Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse Itzgrund genommen. Mit sieben Punkten Rückstand folgen die Spfr. Unterpreppach, die den SV Hafenpreppach (13.) mit 4:2 besiegten. Die SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II (12.) unterlag dem TSV GLeußen (7.) mit 0:2. In der Kreisklasse Coburg 1 verlor das Tabellenschlusslicht Spfr. Unterpreppach II gegen den FC Weidhausen (4.) mit 3:5. Beide Heimspiele der Unterpreppacher Mannschaften, die für den gestrigen Ostermontag angesetzt waren, wurden abgesagt.



Kreisklasse Itzgrund 3

SG Eyrichshof/TV Ebern II -

TSV Gleußen 0:2

Der TSV Gleußen entführte die Punkte verdient, auch wenn ein Remis für die Platzherren, die unter anderem beim Stand von 0:0 einen Elfmeter durch Krug verschossen, möglich gewesen wäre. Die erste Hälfte gehörte den Gleußenern, die durch ein Freistoßtor von Schneiderbanger mit 1:0 in die Pause gingen (19.). Nach Wiederbeginn bäumten sich die Gastgeber gegen die Niederlage auf, doch nach einem Konter und dem 2:0 durch Präcklein war die Begegnung endgültig gelaufen.

Spfr. Unterpreppach -

SV Hafenpreppach 4:2

Mit dem Aufsteiger Hafenpreppach stellte sich eine junge Truppe vor, die den Sportfreunden alles abverlangte und sich in keiner Phase der Begegnung geschlagen gab. Mehr Möglichkeiten hatten jedoch die Unterpreppacher, so dass der "Dreier" dem Spielverlauf gerecht wird. - Tore: 1:0 Weis (21.), 1:1 Hafenecker (36.), 2:1 Ludewig (43.), 3:1 Grubelnig (84.), 3:2 Steinert (89.), 4:2 Derra (92.)



Kreisklasse Coburg 1

Spfr. Unterpreppach II -

FC Weidhausen 3:5

Trotz eines schnellen 0:2-Rückstandes in den ersten 15 Minuten kamen die Hausherren zurück und sorgten bis zum Wechsel für eine zu diesem Zeitpunkt überraschende 3:2-Führung, wobei Grubelnig einen lupenreinen Hattrick erzielte. Nach der Pause kam der FC Adler Weidhausen jedoch zusehends stärker auf, während die Hausherren sichtlich abbauten und sich immer wieder Fehler in der Abwehr einschlichen. Merz, Hess und Stumpe drehten die Begegnung doch noch. di