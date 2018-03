Unterpreppach ist Favorit

Unterpreppach und Hafenpreppach treffen im Derby der Fußball-Kreisklasse 3 Itzgrund aufeinander, während die SG Eyrichshof den TSV Gleußen empfängt.



Kreisklasse 3 Itzgrund

SG Eyrichshof/Ebern -

TSV Gleußen

Bereits um 13.45 Uhr empfängt die SG Eyrichhof/TV Ebern II den TSV Gleußen. Für diese Begegnung einen Favoriten auszumachen, fällt schwer. Beide Teams nahmen mit einer Punkteteilung am Vorsonntag den Spielbetrieb wieder auf, müssen jedoch aufpassen, nicht in das untere Tabellendrittel abzurutschen. Die SG hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf den unteren Relegationsplatz.



Spfr. Unterpreppach -

SV Hafenpreppach

In der Begegnung der Sportfreunde Unterpreppach gegen den SV Hafenpreppach (16 Uhr) gelten die Gastgeber als Favorit. Sie können sich auch keine Heimniederlage erlauben, wollen sie weiterhin in der Spitzengruppe mitmischen. Die Gäste, die über eine junge Truppe verfügen, sollten jedoch keinesfalls unterschätzt werden, zumal sie jederzeit in der Lage sind, für eine kleine Überraschung zu sorgen.





Kreisklasse 1 Coburg

Spfr. Unterpreppach II -

FC Adler Weidhausen

Als Außenseiter sind die Sportfreunde Unterpreppach im Heimspiel gegen den FC Adler Weidhausen um 14 Uhr anzusehen, auch wenn sie sich zuletzt trotz der Niederlage in Haarbrücken achtbar schlugen. Schon ein Zähler wäre ein Erfolg für die Hausherren - daran glauben kann im Lager der Sportfreunde aber niemand so richtig. di