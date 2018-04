Unterpreppach II holt die Meisterschaft

In einem packenden und von der Spannung lebenden Finale erspielte sich die 2. Männermannschaft des KSV Waldeck Unterpreppach die Meisterschaft in der Kreisklasse Ost. Damit verbunden ist der Aufstieg in die Kreisklasse A Ost. Die Waldecker waren zum Saisonabschluss beim hartnäckigsten Verfolger SE Röthlein IV zu Gast. Mit dem letzten Wurf brachte der KSV den Röthleinern eine Niederlage bei. Diese Meisterschaft war bereits die zweite der Unterpreppacher in dieser Saison, nachdem die Frauen ebenfalls den Titel nach Unterpreppach geholt hatten. di