Untermerzbacher Karateka räumen ab

Den zweiten Platz im Medaillenspiegel erkämpften sich die Untermerzbacher bei der unterfränkischen Meisterschaft, an die ein Newcomer-Turnier angegliedert war.

Beim Newcomer-Turnier hatten die Untermerzbacher sechs Nachwuchssportler am Start. Mia Schnabel, Leonie Schaller und Selina Schneider erreichten jeweils den dritten Platz in Kata. Im Kumite punkteten Selina Schneider und Falk Müller. Beide freuten sich über den ersten Platz. Auch Mira Schnabel erkämpfte sich die Goldmedaille, gewann ihre erste Begegnung mit 8:0 und die weiteren mit 4:3 und 3:0. Ihre Schwester Mia Schnabel erreichte den zweiten Platz im Kumite ihrer Gewichtsklasse. Leonie Schaller schaffte es auf Platz 3 im Kumite, auch sie gewann ihre zweite Begegnung 8:0.

Bei der unterfränkischen Meisterschaft schafften Jannik Dinkel und Tristan Schulz in Kata jeweils den dritten Platz. Im Kumite hatten die Untermerzbacher insgesamt 13 Starter gemeldet: Tristan Schulz ergatterte sich durch direkte Konter und gute Distanz die Goldmedaille. Selina Schneider gewann ihre ersten beiden Kämpfe vorzeitig mit 8:0, konnte sich anschließend gegen die spätere Erstplatzierte aber nicht durchsetzen und holte Silber.

Alexander Schöttel und Falk Müller durften sich jeweils über Bronze in ihrer Gewichtsklasse freuen. Mia und Mira Schnabel sowie Leonie Schaller stellten sich ein weiteres Mal der Kategorien im Kumite. Mira schaffte es hier wieder zu Gold, Leonie holte sich Silber und Mia Bronze. Jannik Dinkel freute sich über den zweiten Platz, Aron Müller im gleichen Pool über den dritten Platz auf der unterfränkischen Meisterschaft. Anschließend gingen Lea Schmid-Hammer und Nora Müller an den Start. Nora Müller erkämpfte sich Platz 3, Lea Schmid-Hammer holte sich Gold. Lea Schmid-Hammer war ihren Gegnerinnen immer einen Schritt voraus und dominierte ihre Kämpfe. Alexander Schmitt und Yannik Gemeinhardt hatten die letzten Kämpfe des Tages. Alexander Schmitt zeigte sich in Bestform, gewann den ersten Kampf mit 9:1, den zweiten mit 8:1 und fand sich im Finale gegen Yannik Gemeinhardt wieder - Schmitt siegte mit 4:1. Somit durfte er sich die Goldmedaille und Yannik Gemeinhardt die Silbermedaille auf dem Siegespodest holen. red