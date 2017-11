Unterlangenstadter Wasser wird abgestellt

Am Montag, 13. November, kann von 8 bis 9 Uhr der Gemeindeteil Unterlangenstadt wegen Reparaturarbeiten an der Wasserleitung nicht mit Wasser versorgt werden. Die Gemeinde Redwitz bittet die Einwohner, sich darauf einzustellen, gegebenenfalls einen Wasservorrat anzulegen und insbesondere keine wasserverbrauchenden Geräte ( z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler) in dieser Zeit in Betrieb zu nehmen. red