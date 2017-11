Unterhaltung war bis in den Abend Trumpf

Zum Seniorennachmittag traf sich eine stattliche Anzahl an Senioren im Lettenreuther Pfarrheim. Das Treffen begann mit einer Andacht mit dem neuen Pfarrer Lars Rebhan in der Pfarrkirche St. Laurentius. Anschließend wurde im Pfarrheim von den Mitgliedern der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates Kaffee und Kuchen serviert.

Erster Bürgermeister Helmut Fischer zeigte sich erfreut, dass die katholische Kirchengemeinde den Seniorentag organisiert. Nach einem Abendessen war bei den Senioren Unterhaltung bis in den späten Abend hinein Trumpf. hh