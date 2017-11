Unterhaltung mit "Klönschnack"

Ein unterhaltsamer Abend "Klönschnack an der Back" findet am Samstag, 11. November, bei der Marinekameradschaft Forchheim im Marineheim (Zur Staustufe 25) ab 18 Uhr statt. Die Mitglieder halten eine Brotzeit bereit und informieren in einer lockeren Präsentation über die Deutsche Marine und den Einsatz der Fregatte Bayern. red