Unterhaltung für alle

Eine musikalische Alternative zum Faschingsbeginn gibt es am 11. November um 19.30 in der Turnhalle Garitz. Die Kombination des Programms verspricht super Unterhaltung und beste Stimmung. Es spielt auf die Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz unter der Leitung von Timo Jan Deen. Es beginnen die tollen jungen "Little Muppets", und es folgen die Musiker und Musikerinnen in bester Spiellaune. Der Gesangverein Garitz 1883 ist mit seinem Chor InTakt unter Leitung von Stefan Ammersbach mit von der Partie. red