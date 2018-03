Unterführung wird gesperrt

In der Zeit von Samstag, 24. März, ab 16 Uhr bis Sonntag, 25. März, 12 Uhr, bleibt die Franz-Josef-Strauß-Straße (B 470) im Unterführungsbereich der A 73 gesperrt. Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert an der A 73 in Forchheim vier Brückenbauwerke. Für den Abbruch der westlichen Unterführung der Franz-Josef-Strauß-Straße ist eine Vollsperrung notwendig.

Weil ein Lärmschutz errichtet und die Fahrbahn erneuert wird, muss die B 470 im Unterführungsbereich der A 73 wegen Abbrucharbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer, die im Stadtgebiet Forchheim unterwegs sind, folgen den ausgeschilderten Umleitungsstrecken. red