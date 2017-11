Unter Frauen: Mit der Faust ins Gesicht

Ziemlich heftig ging es bei einem Streit unter jungen Frauen in Burglauer zu: Am Sonntagmorgen um 2 Uhr wurde eine 24-Jährige von einer 25-jährigen Dame bei einer Veranstaltung in Burglauer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierdurch erlitt die Geschädigte zumindest Schmerzen im Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung, einen Grund für den massiven Streit teilten die Beamten nicht mit.