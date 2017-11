Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Zwar konnte ein 26-jähriger Pole seinen ausländischen Führerschein vorlegen, jedoch hatte dieser in Deutschland keine Gültigkeit. Fahnder der Verkehrspolizei hielten den 26-Jährigen mit seinem Kleintransporter am Mittwochvormittag auf der Autobahn bei Pegnitz an. Bei der folgenden Kontrolle zeigte der Fahndungscomputer, dass der vorgelegte polnische Führerschein in Deutschland ungültig ist. Zudem gewannen die Beamten den Verdacht, der Pole könnte Drogen konsumiert haben. Ein Test, positiv auf THC und Amphetamine, bestätigte diesen Eindruck. Der junge Mann musste zur Blutentnahme. Den Schlüssel des Fahrzeugs stellten die Fahnder sicher. Der Mann wird angezeigt. pol