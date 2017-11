Unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer

Mit einer Blutentnahme und einem Weiterfahrverbot endete am Freitagmorgen die Fahrt eines 37-jährigen Opel-Fahrers in Hallstadt. Bei einer Routinekontrolle in der Emil-Kemmer-Straße fielen den Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Der Autofahrer wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt. pol