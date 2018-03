Unter Drogen am Steuer

Die Haßfurter Polizei stoppte zwei Verkehrsteilnehmer, die im Verdacht stehen, unter dem Einfluss von Drogen ihre Fahrzeuge gesteuert zu haben. Der Fahrer eines Kleinkraftrads wurde am Donnerstagnachmittag in Knetzgau zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 17-Jährige stand unter dem Einfluss von Cannabis, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. In den späten Abendstunden des Gründonnerstags wurde ein 44-jähriger Pkw-Fahrer in Zeil kontrolliert. Auch bei ihm zeigten sich körperliche Anzeichen für einen Drogenkonsum. Er musste zur Blutprobe. Auf beide Fahrer kommen Anzeigen nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie Fahrverbote zu. red