Unter dem Hashtag #forchheimshots18 läuft die zweite Runde an

Nach dem Erfolg im letzten Jahr geht der Instagram-Wettbewerb "Forchheimshots" der Stadt Forchheim inklusive Ausstellung in die zweite Runde: Die 100 schönsten Fotos für die Ausstellung in der Forchheimer Stadtbücherei werden aus all den Bildern ausgewählt, die bis zum 15. Juni mit dem Hashtag #forchheimshots18 auf dem Internet-Fotoportal Instagram hochgeladen werden.Ausgewählt werden die Fotos von einer Jury, bestehend aus dem Forchheimer Oberbürger-meister Uwe Kirschstein (SPD), der Fotografin Nicole Endres und dem Gewinner 2017, Marc Schechtel. Kirschstein, selbst schon lange Mitglied bei Instagram, freut sich auf die nächste Runde: "Gemeinsam können wir das Bild unserer Stadt im Internet prägen und die Vorzüge Forchheims mit der ganzen Welt teilen."Im vergangenen Jahr stand die Jury vor der Herausforderung, aus über 3500 Einsendungen die schönsten Bilder auszuwählen. Nicole Endres, Fotografin aus Forchheim, ist einer der beiden Neulinge in der Jury und meint: "Es ist interessant, wie die Forchheimer ihre Stadt so wahrnehmen, wenn sie unterwegs sind."Die Ausstellung findet vom 19. Juli bis 21. August in der Stadtbücherei (Spitalstraße 3) statt. Jedes Foto erhält eine Nummer, somit können die Besucher ihr Lieblingsfoto auswählen. Die drei Bilder mit den meisten Stimmen werden prämiert: Der Hauptgewinn beträgt 200 Euro, für den zweiten Platz gibt es einen 150 Euro Media-Markt-Gutschein und für den dritten eine "InstaPix"-Sofortkamera.Dieses Mal wird es von den zwölf schönsten Bildern einen Kalender für 2019 geben. Der Initiator der Instagram-Ausstel-lung, Matthias Hösch, organisiert gemeinsame Fotospaziergänge in und um Forchheim. Der erste "Instawalk" findet am 31. März in Schloss Thurn statt, ein weiterer im Mai im Landkreis und am 2. Juni einer in Forchheim. Weitere Information auf www.forchheimshots.de . red