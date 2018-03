Unglücklich mit der Terminabsprache

Einen interessanten Vergleich der Soldaten- und Reservistenkameradschaften (SK) aus dem Landkreis ermöglichte das Kameradschaftsschießen, das von der Kameradschaft aus Neuensee ausgerichtet wurde. Teilgenommen hatten die Kameradschaften aus Kösten, Mistelfeld, Obersdorf, Oberwallenstadt, Reundorf, Schwabthal-Frauendorf, Trieb und Weismain.

Bei der Siegerehrung wurden die erfolgreichsten Mannschaften und Einzelschützen ausgezeichnet. Etwas unglücklich war der Vorsitzende der SK Neuensee, Anton Zirkelbach, darüber, dass trotz der Terminabsprache im Januar auch andere Soldatenkameradschaften im Kreisverband Lichtenfels zeitgleich ihre Sommerfeste abhielten. An diesem Wochenende gab es insgesamt drei Sommerfeste im Kreisverband Lichtenfels. Auch auf die Anwesenheit des Michelauer Bürgermeisters Helmut Fischer und seiner Gemeinderäte musste man verzichten, da sich die Räte auf einer Bildungsreise befanden. Dafür verliehen die amtierende Schützenkönigin der SK Trieb, Helene Oppelt, sowie der amtierenden Schützenkönig der SK Trieb, Walther Lazarus, der Veranstaltung ihren Glanz. Auch Kreisvorsitzender Udo Rudel, Kreisrechnungsführer Fred Vogler, die anwesenden Soldatenkameradschaften des Kreisverbandes Lichtenfels und etliche Bürger konnten willkommen geheißen werden. Der Dank des Vorstands galt nicht nur allen Teilnehmern, sondern vor allem seinem Stellvertreter Christian Stadler für die geleisteten Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kameradschaftsschießen.

Kreisvorsitzender Udo Rudel betonte die Bedeutung der Jugend für die Soldatenkameradschaften: "Man muss versuchen, die Jugend für unsere Kameradschaften zu gewinnen, damit die Soldatenkameradschaften weiterleben."

Neben den Erwachsenen nahmen auch Schüler und Jugendliche, getrennt nach Altersgruppen, am Kameradschaftsschießen teil. Gewertet wurde bei den Mannschaften, die jeweils aus drei Schützen bestanden, die Summe der erzielten Ringe. Für die Einzelschützen zählte der beste Tiefschuss. Geschossen wurde mit Luftgewehr und Luftpistole.

Und diese waren die Sieger in den einzelnen Disziplinen: Schüler I (stehend aufgelegt): SK Obersdorf (Cora Dorsch, Emelie Hübner, Melissa Morzik) 602,7 Ringe; Jugend: SK Obersdorf (Ilona Stindl, Jana Dorsch, Fabian Schlesinger) 550 Ringe; Schützen: SK Weismain (Henke Thomas, Jochen Lauterbach, Stefan Bleyer) 579,7: Senioren/Behinderte I: SK Mistelfeld (Hans Latocha, Robert Herbst, Johann Köhnlein) 600,4; Damen Senioren/Behinderte I: SK Trieb (Brigitte Karl, Maritta Kubat, Angelika Meindlschmidt) 593,8; Senioren/Behinderte II: SK Kösten (Peter Hartmann, Christian von Block, Georg Spörlein) 582,2; Damen Senioren I/Behinderte II: SSK Schwanbthal-Frauendorf (Anna-Maria Krappmann, Theresia Ruppenstein, Hartmut Klamm) 581,4;

Luftpistole (offene Klasse gemischt): SK Mistelfeld (Volker Kotschenreuther, Robert Herbst, Jürgen Panzer) 534,4; Ehrenscheibe Luftgewehr: 1. Jürgen Panzer, SK Mistelfeld (68,1-Teiler), 2. Brigitte Karl, SK Trieb (92,9), 3. Melissa Morzik, SK Oberdorf (115,2); Ehrenscheibe Luftpistole: 1. Walter Lazarus, SK Trieb (116,8- Teiler), 2. Jürgen Panzer, SK Mistelfeld (147,3), 3. Uwe Gack, SK Trieb (282,9). Klaus Gagel