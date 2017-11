"Ungestillte Sehnsucht" im Schüttbau

Das Trio Piacello Vocale ist am Samstag, 18. November, ab 19 Uhr im Schüttbau zu Gast. So ungewöhnlich wie der Name ist die Besetzung dieses Ensembles: Andreas Lettowsky, Gesang, Elisabeth Müller, Violoncello, und Jutta Müller-Vornehm, Piano, präsentieren ihr Programm "Ungestillte Sehnsucht".

Spannend zusammengestellt sind Lieder und Instrumentalstücke bekannter und unbekannter Komponisten der Romantik des frühen bis späten 19. Jahrhunderts. Darunter sind Werke von Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Strauss und Edward Elgar, aber auch von unbekannten Meistern wie Georg Goltermann, Ferdinand Thieriot, Anton Arensky, Otto Frommel, Paul Scheinpflug und Hans Franke.

Die seltene Besetzung mit Gesang, Violoncello und Klavier lässt ein stimmungsvolles Konzert mit Liedern und instrumentalen Solostücken erwarten.

Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf zwölf und an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt acht und für Mitglieder zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Musik Hofmann in Hofheim, unter der Telefonnummer 09523/6566 oder unter Rufnummer 09523/848. red