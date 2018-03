Ungefilterte Geschichte

Nicht das, was einer abschreibt von einem, der es wieder irgendwie abgeschrieben hat, der auch schon wieder von einem abgeschrieben hat ... Nein, so etwas wurde am Mittwoch im Rudolph-Winkler-Haus in Zeil nicht präsentiert.

Der Zeiler Heimatforscher Alois Umlauf stellte sein neues Buch "Zwischen Huldigung und Galgen" vor. Es ist ein reiner Quellenband ohne abgeschriebene Interpretationen oder gewagte Deutungen. Historische Quellen mit tiefen und unverstellten Einblicken in die Lebensumstände der Vorfahren im 18. Jahrhundert.

Um so etwas zuwege zu bringen begibt sich Alois Umlauf von Zeil aus seit Jahren zweimal in der Woche ins Bamberger Staatsarchiv.

Vor allem auf die einzelnen Strafgerichtsfälle im 18. Jahrhundert aus dem Oberamt Zeil und dessen Umgebung richtete er diesesmal sein Augenmerk. Im seinem Buch "Zwischen Huldigung und Galgen" sind rund 400 Kriminalfälle unserer Ahnen als Originalquelle dargestellt und sortiert. 38 Prozent aller Vergehen waren Sexualvergehen, 21 Prozent Diebstahl, 17 Prozent Körperverletzung, zehn Prozent Tötungsdelikte. Unter den 15 Prozent "Sonstiges" sind sämtliche übrigen Fälle gelistet.

Im Vortrag erläuterte Umlauf das juristische Korsett für all diese mitunter recht spannenden Fälle.

Das oberste Gericht, das Malefizamt in Bamberg, fußte auf der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507 und dann der Carolina (der Gerichtsordnung Kaiser Karl V.) von 1532. Diese hatte die Aufsicht über die regionalen Gerichtssprengel, die so genannten Centgerichte. Ein Amtmann und etlichen Schöffen verhandelten dann in der jeweiligen Stadt oder der Region. Was so klar strukturiert auf dem Papier daherkommt, bestand aber selten den Praxistest.

Heimatforscher Alois Umlauf wusste von einer Fülle von Streitigkeiten um die Zuständigkeit und die Ausübungsrechte zu berichten.



Gütliche und peinliche Befragung

Konkret bestand die Rechtsprechung einmal aus der gütlichen Befragung, die mit einer polizeilichen Vernehmung in unseren Tagen zu vergleichen ist. Zum anderen aus der peinlichen Befragung, also der Folter, die als Instrument zur Wahrheitsfindung rechtens war.

Der Referent informierte die rund 50 Zuhörer auch über die Strafen, die verhängt wurden: Geldstrafen, Landesverweis, Verkauf als Sklave auf eine Galeere oder in eine Armee und schließlich auch der Tod durch den Galgen.

Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Todesstrafe aus moralischen Gründen infrage gestellt und mit der Errichtung von Zuchthäusern begonnen. Mit einer Beschwerdeschrift von Zuchthäuslern über die gesundheitsschädigende Arbeit dort und den schmalen Speiseplan von 1781 lässt Alois Umlauf die Kargheit der damaligen Strafen deutlich werden. Bei dem Speiseplan in einem Bamberger Zuchthaus 1781 heißt es beispielsweise: "Ein Laiblein Brot und sonst nichts. Nur Sonntags: Ein Laiblein Brot und ein Bier."

All diese akribische Quellenarbeit würdigte Wolfgang Jäger, der Vorsitzende des Historischen Vereins des Landkreises Haßberge, in seinen Eingangs- und Dankesworten. "Alois Umlauf führt uns ,ad fontes‘ - zu den Quellen", hob Wolfgang Jäger, Vorsitzender des historischen Vereins Haßberge, hervor. Er empfahl Umlaufs Buch, das den 18. Band der Reihe des Historischen Vereins bildet, sowohl der Öffentlichkeit als auch den Historikern und den Schulen.

Einen 19. Band stellte Wolfgang Jäger in Aussicht. Dieser soll sich vor allem um die Zeiler Ortsgeschichte im 18. Jahrhundert drehen und ein weiterer historischer Beitrag zum 1000-Jahr-Jubiläum der Stadt sein.