Ungeduld tut selten gut

Zu einer etwas kuriosen Unfallflucht wurde am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Autobahnpolizei auf die A 70 an die Ausfahrt Bamberg (Berliner Ring) gerufen.

Auf der Ausfahrtspur in Fahrtrichtung Schweinfurt war ein Auto zum Stehen gekommen, zwei nachfolgende Fahrzeuge hielten aufgrund der unklaren Situation ebenfalls erst einmal an. Als sich nun beide Fahrer entschlossen, links über die Hauptfahrbahn an dem stehenden Fahrzeug vorbeizufahren, war der letzte Autofahrer wohl etwas zu ungeduldig. Nachdem die vor ihm fahrende Autofahrerin bereits links ausgeschert war, wich er noch weiter nach links bis auf die Überholspur aus. Hier fuhr in dem Moment jedoch ein weißer Kleintransporter vorbei, mit dem es zu einem Streifvorgang und einen Schaden von circa 4000 Euro kam. Der Kleintransporter fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 0951/9129-510, zu melden. red