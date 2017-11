Ungeduld führt zu Verkehrsunfall

An der Auffahrt von Haarbrücken kommend auf die Bundesstraße 4 in Richtung Rödental kam es am Mittwoch gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zunächst hielten mehrere Pkw an der Einmündung an, um die Fahrzeuge auf der bevorrechtigten Bundesstraße vorbeifahren zu lassen. Der Fahrer eines roten Audi A 3 konnte nicht warten. Er stand als Dritter in der wartenden Fahrzeugreihe. Unvermittelt fuhr er auf die B 4, um an den beiden vor ihm stehenden Wagen vorbeizufahren. Der Audi blieb dann aber plötzlich auf der Bundesstraße stehen. Die herannahenden Fahrzeuge auf der Vorfahrtsstraße mussten sehr stark abbremsen. Der 20-jährige Fahrer eines Fiat Ducato-Transporters schaffte es noch, sein Fahrzeug hinter dem Audi zum Stehen zu bringen. Die dahinter ankommende 22-jährige Frau mit ihrem BMW prallte heftig auf den Transporter. Nach dem Unfall fuhr der Audi-Fahrer von der Unfallstelle weg, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die beiden Insassen des Transporters erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Neustadt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10 000 Euro. Von dem roten Audi A 3 ist nur ein Teil des Kennzeichens bekannt. Die Polizeiinspektion Neustadt bittet Zeugen des Unfalls deshalb darum, sich unter der Telefonnummer 09568/94310 zu melden. pol