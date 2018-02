Unfallverursacherin verhält sich vorbildlich

Eine Autofahrerin hat am Freitagvormittag in der Straße Am Weiher mit ihrem Auto einen geparkten Pkw touchiert. Die Unfallverursacherin versuchte zunächst die Eigentümerin des beschädigten Autos zu erreichen. Da ihr das nicht gelang, wollte sie zu dem Fahrzeug zurückkehren. Dabei musste sie aber feststellen, dass dieses unterdessen weggefahren war. Sie wandte sich daraufhin an die Polizei. Von dort wurde alles in die Wege geleitet, um die Schadensregulierung einleiten zu können. pol