Unfallverursacher sucht das Weite

Am Montag, zwischen 8.50 und 16.50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die Motorhaube eines silberfarbenen Nissan, welcher in der Burkardsleite parkte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.