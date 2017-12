Unfallverursacher machte sich davon

Der Fahrer eines grauen Seat hatte seinen Pkw am Donnerstagmorgen am Weihertorparkplatz abgestellt. Als er das Fahrzeug am Abend wieder aufsuchte, wies es einen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel auf. Nachdem der Verursacher unbekannt war, meldete der Geschädigte sich bei der Polizei. Diese versucht nun, den Verantwortlichen zur ermitteln, Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060 pol