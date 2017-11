Unfallverursacher machte sich davon

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hafenstraße kam es am Samstagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde hierbei ein schwarzer Pkw Opel an der Fahrertüre angefahren und beschädigt. Obwohl hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer in der fraglichen Zeit Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.