Unfallverursacher lässt Verletzten zurück

Von einem Unfall auf der Maintalautobahn auf Höhe von Sand berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck. Das Schlimme: Ein Mann wurde schwer verletzt, der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter. Ein VW-Polo-Fahrer war am Samstagnachmittag auf der A 70 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs, um mehrere Pkw zu überholen. Nach seinen Angaben kam ein Auto, das auf dem rechten Fahrstreifen fuhr und das er gerade überholen wollte, plötzlich nach links. Der VW-Fahrer erschrak und wollte nach links ausweichen, kam aber nach links ab und touchierte die Mittelschutzplanke. In der Folge geriet der Polo ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam im Grünbereich rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Weitere Erkenntnisse zu ihm gibt es nicht. Der Fahrer des VW musste in ein Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht werden. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Es entstand Schaden von 5000 Euro. Die Polizei sucht Unfallzeugen; sie melden sich unter Ruf 09722/94440.