Unfallverursacher gesucht

Am Mittwochvormittag wurde auf dem öffentlichen Großparkplatz der Frankenwaldklinik ein schwarzer VW Polo von einem unbekannten Unfallverursacher angefahren und beschädigt. Die geschädigte Fahrzeugeigentümerin stellt zwei Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest und gibt die Höhe des entstandenen Schadens mit etwa 2000 Euro an. pol