Unfallverursacher fährt einfach weiter

Ein Unbekannter hat am Wochenende den Opel Corsa eines Anwohners der Herrenstraße in Maroldsweisach angefahren und ist anschließend, ohne jegliche Vorkehrungen zu treffen, vom Unfallort geflüchtet. Das beschädigte Fahrzeug parkte unterhalb der dortigen Gaststätte von Samstag ab etwa 15.30 Uhr bis zum Sonntag gegen 16 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion in Ebern entgegen, Telefonnummer 09531/9240. red