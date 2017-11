Unfallverursacher auf und davon

In der Theodor-Heuss-Straße in Lichtenfels kam es am Freitag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Der Geschädigte aus Lauf a. d. Pegnitz hatte seinen dunkelgrünen Opel auf dem Parkplatz des Elektronikmarktes Expert direkt gegenüber der Eingangstür geparkt. Nach seinem Einkauf stellte er eine Beschädigung am linken vorderen Kotflügel fest. Die Schadenshöhe beträgt rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Lichtenfels, Telefon 09571/95200, zu melden. pol