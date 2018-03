Unfallursache: schneeglatte Fahrbahn

In einer Rechtskurve ist ein Autofahrer am Sonntag aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und seitlich im Graben gelandet. Am Abend war der 63-jähriger Heroldsberger mit seinem Auto auf der Buchenbühler Straße bei Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) unterwegs. Im verunglückten Fahrzeug befanden sich laut Zeugen noch drei Kinder, die jedoch beim Eintreffen der Rettungskräfte und Polizei nicht mehr an der Unfallstelle waren. Der scheinbar verwirrte Fahrer gab jedoch an, alleine im Fahrzeug gewesen zu sein. Wie sich herausstellte, hatte der Unfallverursacher seine elf- und achtjährigen Kinder sowie ein Enkelkind zu Fuß auf die Heimreise nach Heroldsberg geschickt. Die Kinder konnten zu Hause wohlbehalten und unverletzt angetroffen werden. Der Unfallfahrer wurde angezeigt und muss nun mit einem Bußgeld sowie Punkten in Flensburg rechnen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.