Unfallschaden nicht gemeldet

In der Zeit von Montag bis Mittwoch hat ein unbekannter Lkw in der Badergasse in Rödental einen Gartenzaunpfosten und das Dach eines Garagengebäudes beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, sondern fuhr einfach fort. Bislang ist zu dem Unfallflüchtigen nichts bekannt. Sollte jemand den Anstoß gesehen haben, möge er sich bitte unter Telefon 09568/94310 bei der Polizei in Neustadt melden. pol