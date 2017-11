Unfallflüchtiger wird gesucht

Ein 31-jähriger Mann parkte am Mittwochmorgen seinen blauen Ford Mondeo in der Zeit zwischen 8.45 und 16.15 Uhr in einer Parkbucht im Schützengraben in Herzogenaurach. In dieser Zeit schrammte ein unbekanntes Fahrzeug gegen das linke Seitenteil des geparkten Mondeo und dellte dieses ein. Dadurch entstand Schaden in Höhe von fast 1000 Euro. Da über das Unfallfahrzeug nichts bekannt ist, bittet die Polizeiinspektion Herzogenaurach um Zeugenhinweise unter Tel. 09132/78090. pol