Unfallfluchten beschäftigen die Polizei

Mit gleich drei Unfallfluchten musste sich die Polizei Coburg am Dienstag, 7. November, befassen. Die erste ereignete sich gegen 10 Uhr in Grub am Forst. Hier fuhr ein weißer Kastenwagen zu nahe an einem geparkten Pkw vorbei, so dass der Außenspiegel des Autos beschädigt wurde. Gegen 12 Uhr wurde die Polizei nach Seßlach gerufen, wo ein unbekannter Autofahrer in der Heldburger Straße gegen eine Hauswand gefahren war, wodurch ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Gegen 15 Uhr kam es dann in Ebersdorf bei Coburg zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt halten, wobei dann das vordere Fahrzeug zurückrollte und auf das hinter ihm befindliche Fahrzeug auffuhr. Der Fahrer des vorderen Fahrzeuges hatte den Zusammenstoß offensichtlich bemerkt, da er noch in den Rückspiegel schaute, bevor er weiterfuhr. Alle drei Unfallverursacher verließen den Unfallort, ohne sich um den jeweils entstandenen Schaden zu kümmern. red