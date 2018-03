Unfallfluchten an der Tagesordnung

Am Freitag wurden der Polizei in Haßfurt zwei Parkrempler angezeigt, bei denen sich die Verursacher unerlaubt aus dem Staub machten. Die Sachbearbeiter und die Geschädigten sind zur Klärung dieser Straftaten, die sich beide in Ebelsbach ereigneten, auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen (Ruf 09521/9270). Zwischen 11 und 16 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Sportgeländes am Schwarzen Weg ein blauer Audi A4 Avant an der Stoßstange vorne rechts angefahren (Schaden 1000 Euro). Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße wurde zwischen 9.30 und 10.30 Uhr ein blauer Dacia Sandero an der Heckstoßstange beschädigt (1500 Euro Schaden).