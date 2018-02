Unfallflucht - Zeugen gesucht

250 Euro Schaden ist die Bilanz einer Unfallflucht. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein schwarzer Renault angefahren. An der rechten Kotflügeltür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Das Verursacherfahrzeug, ein schwarzer Audi A3, stieß beim Ausparken rechts hinten gegen die Beifahrerseite des geparkten Pkw und entfernte sich anschließend entgegen der Einbahnstraße. Die Polizei Höchstadt hat Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Telefonnummer 09193/6394-0. pol