Unfallflucht: Zeugen gesucht

Eine 76-jährige Autofahrerin parkte am Freitag zwischen 10.50 und 11.20 Uhr ihren roten Ford auf dem Tattersall-Parkplatz. Als sie zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden im hinteren rechten Bereich des Fahrzeugs fest. Der Unfallverursacher war weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die im Tatzeitraum ebenfalls auf dem Tattersall-Parkplatz waren und Hinweise auf den oder die Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol