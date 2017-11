Unfallflucht: Zaun beschädigt

700 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Lkw-Fahrer in Forchheim in der Von-Ketteler-Straße angerichtet. Dieser hatte dort offensichtlich in der Zeit von Montag, 11 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, rangiert und dabei einen Maschendrahtzaun beschädigt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09191/70900.