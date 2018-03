Unfallflucht schnell geklärt

Der Aufmerksamkeit zweier Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes am Sinntor schnell aufgeklärt wurde. Am Samstagmittag beobachteten sie, wie eine Autofahrerin beim Rangieren auf dem Parkplatz mit ihrem Pkw gegen einen anderen stieß. Obwohl sich die Verursacherin den Schaden anschaute, fuhr sie einfach davon. Aufgrund des notierten Kennzeichens ermittelte die Polizei schnell die Verursacherin. Den Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf 2000 Euro. Die 49-jährige Verursacherin erwartet eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. pol