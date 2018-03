Unfallflucht schnell geklärt

Als ein 40-Jähriger am Dienstag mit seinem Lkw vom Staatsbad in Richtung Bad Brückenau fuhr, stieß er mit dem Außenspiegel gegen den eines entgegenkommenden Sattelzuges. Das Spiegelgehäuse des Sattelzuges wurde in die Front eines Pkw geschleudert, der ebenfalls in Richtung Bad Brückenau unterwegs war. Trotz des für ihn erkennbaren Schadens fuhr der Fahrer des Sattelzuges ohne anzuhalten weiter. Die hinzugerufene Polizei fahndete unverzüglich in den angrenzenden Ortschaften und konnte in Jossa in einer Halle das Verursacher-Fahrzeug finden. Gegen den 57-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der entstandene Eigenschaden beläuft sich auf 200 Euro, der Schaden am Lkw wurde auf 500 Euro, an dem nachfolgenden Pkw auf 250 Euro geschätzt. pol