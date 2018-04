Unfallflucht schnell geklärt

Am Donnerstagmittag wurde der Fahrer eines VW Caddy von einem Zeugen beobachtet, wie dieser beim Rangieren in der Ferdinand-Braun-Straße einen roten Renault Twingo touchierte und hierbei Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursachte. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens war der 32-jährige Fahrzeugführer des VW schnell ermittelt. pol