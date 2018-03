Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht rasch geklärt werden. Ein 45-jähriger Kulmbacher war auf dem Realparkplatz mit seinem Fahrzeug rückwärts ausgeparkt und gegen das Auto eines 54-jährigen Kasendorfers gestoßen. Obwohl ein Fremdschaden von 2500 Euro entstanden war, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte jedoch das Nummernschild seines Wagens ablesen, so dass die Polizei keine großen Probleme hatte, den Verursacher ausfindig zu machen. Der 54-Jährige gab gegenüber den Beamten an, den Anstoß zwar bemerkt, aber keinen Schaden festgestellt zu haben. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen einer Unfallflucht eingeleitet. pol