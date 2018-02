Unfallflucht nach Kollision mit Pfeiler

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr am Montagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr in Marienroth gegen einen Granitpfeiler eines Wohnanwesens. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe am Pfeiler beträgt 200 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/ 97502-0. pol