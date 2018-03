Unfallflucht nach Berührung

Zu nahe kam der unbekannte Lenker eines schwarzen Mercedes, Typ GLK, einer 19-Jährigen, die am Donnerstag gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw auf der CO 11 von Blumenrod kommend in Fahrtrichtung Kleingarnstadt fuhr. Der Mercedes verließ seinen Fahrstreifen, und die beiden linken Außenspiegel klatschten zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich. Am Pkw der Frau entstanden 1000 Euro Schaden, meldet die Polizei Neustadt. red