Unfallflucht mit großem Loch im Reifen

Ein 77-jähriger Mann fuhr am Freitag gegen 11.20 Uhr mit seinem Audi vom Margaretendamm nach rechts in die Magazinstraße ein, kam dabei zu weit nach links und stieß deswegen mit einem entgegenkommenden Ford Transit seitlich zusammen. Der Audi-Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter.

Den Unfall hatte ein 23-jähriger Zeuge beobachtet, der die Verfolgung des Mannes aufnahm. Er folgte dem Audi, bis der Fahrer den Wagen in einer Garage abstellte und dort im Auto sitzen blieb.



"Nur einen Schlag gehört"

Der Zeuge hatte bereits während der Verfolgung die Polizei informiert. Als der 77-jährige nach mehrmaligem Ansprechen durch die Polizei aus seinem Pkw ausstieg, gab er an, dass er nur einen Schlag gehört habe und überhaupt nicht wisse, was passiert sei. Wegen der Verfassung des Mannes wird die Führerscheinstelle durch die Polizei verständigt.

Kurios bei dem Unfall war, so vermerkt die Polizei in ihrem Bericht, dass der linke Vorderreifen des Audi, hervorgerufen durch den Zusammenstoß, ein etwa fünf Zentimeter langes Loch hatte, was den Fahrer offensichtlich während der Fahrt nicht störte.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an beiden Pkw wird auf 4000 Euro geschätzt. pol